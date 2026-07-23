Магазинные намазки отдыхают — готовлю паштет «Лесовик»: собирается быстро и улетает на раз с гренками

Магазинные намазки отдыхают — готовлю паштет «Лесовик»: собирается быстро и улетает на раз с гренками

Думаете, приготовить паштет дома сложно? Ничего подобного. Всего 4 ингредиента, 30 минут активной работы — и у вас на столе деликатес, который обойдет любой магазинный. Подаю его с огурцом или просто с черным хлебом — объедение.

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г, сало (шпик) — 200 г, лук репчатый — 3 шт., морковь — 3 шт., чеснок — 3 зубчика, перец черный горошком — 5–7 шт., лавровый лист — 2 шт., соль — по вкусу, масло растительное — для жарки.

Как готовлю

Сначала режу лук полукольцами, морковь — крупными кусками, сало — кубиками. Обжариваю все на растительном масле до мягкости, затем добавляю печень и чеснок. Самое важное — не пережарить печень, она должна остаться нежной. Вливаю немного воды, кладу лавровый лист и перец горошком, тушу под крышкой 20–25 минут. После остывания убираю лавровый лист, перекладываю все в чашу блендера и взбиваю до однородной, кремовой массы. Солю по вкусу, даю настояться в холодильнике пару часов — наутро вкус становится еще насыщеннее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я обжарил печень с луком до золотистой корочки — и запах на кухне стоял волшебный. В готовом паштете мне особенно понравился баланс: жирность сала смягчает печеночную горчинку, а черный перец добавляет пикантности. Получилась идеальная закуска к завтраку.