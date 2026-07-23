Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 09:06

Магазинные намазки отдыхают — готовлю паштет «Лесовик»: собирается быстро и улетает на раз с гренками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Думаете, приготовить паштет дома сложно? Ничего подобного. Всего 4 ингредиента, 30 минут активной работы — и у вас на столе деликатес, который обойдет любой магазинный. Подаю его с огурцом или просто с черным хлебом — объедение.

Ингредиенты

Куриная печень — 500 г, сало (шпик) — 200 г, лук репчатый — 3 шт., морковь — 3 шт., чеснок — 3 зубчика, перец черный горошком — 5–7 шт., лавровый лист — 2 шт., соль — по вкусу, масло растительное — для жарки.

Как готовлю

Сначала режу лук полукольцами, морковь — крупными кусками, сало — кубиками. Обжариваю все на растительном масле до мягкости, затем добавляю печень и чеснок. Самое важное — не пережарить печень, она должна остаться нежной. Вливаю немного воды, кладу лавровый лист и перец горошком, тушу под крышкой 20–25 минут. После остывания убираю лавровый лист, перекладываю все в чашу блендера и взбиваю до однородной, кремовой массы. Солю по вкусу, даю настояться в холодильнике пару часов — наутро вкус становится еще насыщеннее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я обжарил печень с луком до золотистой корочки — и запах на кухне стоял волшебный. В готовом паштете мне особенно понравился баланс: жирность сала смягчает печеночную горчинку, а черный перец добавляет пикантности. Получилась идеальная закуска к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Адвокат развеял опасный миф об уголовном процессе
Общество
Адвокат развеял опасный миф об уголовном процессе
В ОП захотели привить российским школьникам культуру общения
Общество
В ОП захотели привить российским школьникам культуру общения
Больше не варю компоты на зиму — натираю яблочки с лимоном и имбирем: делаю витаминную заготовку для чая, бодрит и согревает
Общество
Больше не варю компоты на зиму — натираю яблочки с лимоном и имбирем: делаю витаминную заготовку для чая, бодрит и согревает
5 лучших способов заготовить баклажаны на зиму — от икры до тушения
Семья и жизнь
5 лучших способов заготовить баклажаны на зиму — от икры до тушения
В СССР шницель по-министерски ели только партийные работники: вот в чем его главный секрет — затмил даже котлеты
Общество
В СССР шницель по-министерски ели только партийные работники: вот в чем его главный секрет — затмил даже котлеты
Общество
рецепты
еда
паштеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сахалинские производители захотели удержать цену на красную икру
Наступление ВС РФ на Харьков 23 июля: последние новости, заруба в Купянске
Астрономы нашли первый луноподобный объект за пределами Солнечной системы
Юрист назвал условие выплаты Wildberries компенсации продавцам
США официально заключили ядерную сделку с ближневосточной страной
Звезда «Сватов» Добронравов дал ценный совет абитуриентам творческих вузов
Мужчину осудили за госизмену после перевода денег на нужды ВСУ
Добронравов рассказал, как сериал «Сваты» спас ребенка от тяжелой болезни
В Госдуме объяснили, как изменятся правила целевого обучения
Россиянка закидала коктейлями Молотова павильон с мороженым
Россиянин полвека жил с почками в форме подковы
Психотерапевт назвала неожиданные последствия «одиночества в толпе»
Женщина получила смертельные ожоги при приготовлении зефира
Зоопсихолог ответила, в каком случае сухой корм может быть опасен для кошки
Вооруженные люди на пикапе и мотоциклах устроили бойню на КПП
Бытовой газ взорвался в жилом доме в Подмосковье
«Большие проблемы»: политолог об отказе США выделить $400 млн Украине
Водителей начали предупреждать о появлении БПЛА на дорогах
Раскрыты подробности жестокого удара ВСУ по городскому рынку
Семилетнего ребенка придавило воротами
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.