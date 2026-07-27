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27 июля 2026 в 14:00

Печеночный паштет — вместо масла прослойка из клюквы: попробовав раз, в магазине больше не покупаю

Фото: D-NEWS.ru
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Печеночный паштет легко приготовить дома, да еще и без масла. Попробовав его один раз, вы больше не будете покупать паштет в магазине. Рецепт легкий, а на выходе получается полезная, нежная и очень красивая закуска.

Ингредиенты: 500 г печени (куриной или говяжьей), 1 морковь, 1 луковица, 1 яблоко, 1 груша, соль, перец. Для прослойки: 200 г клюквы, 2 ст. л. сахара, 10 г желатина. На противне запеките печень, нарезанные овощи и фрукты при 200 градусах 25–30 минут. Затем все перебейте блендером до паштетной консистенции, выложите в форму, разровняйте. Для заливки клюкву взбейте с сахаром, добавьте растворенный желатин и разогрейте до растворения, вылейте на паштет, охладите до застывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить паштет по этому рецепту. По вкусу он оказался очень нежным, а на вид — праздничным. Совет: перед заливкой дайте паштету полностью остыть, чтобы слои не смешались.

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Проверено редакцией
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