Салат из кабачков с рисом, закрутка 2 в 1: зимой открываешь — и готовый гарнир или салат

Салат из кабачков с рисом, закрутка 2 в 1: зимой открываешь — и готовый гарнир или салат

Этот салат на зиму с рисом — палочка-выручалочка для занятых хозяек, ведь он может быть и овощной закуской, и гарниром, и просто салатом.

Для приготовления возьмите 1,5 кг молодых кабачков, 500 г моркови, 500 г репчатого лука, 1 стакан круглозерного риса, 1,5 стакана томатной пасты или 1 кг свежих помидоров, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса 9%, а также перец горошком и лавровый лист по вкусу.

Рис отварите до полуготовности в подсоленной воде (примерно 10 минут), затем откиньте на дуршлаг. Кабачки нарежьте кубиками, морковь натрите крупно, лук нашинкуйте полукольцами и все вместе с томатной пастой, маслом, солью и сахаром тушите на среднем огне 20 минут до мягкости овощей. Добавьте к овощам полуготовый рис, влейте уксус, перемешайте и томите еще 5–7 минут, затем разложите по банкам, закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала закатать такой салат и дала совет: добавьте в салат перед закаткой 2 зубчика измельченного чеснока и щепотку паприки — они придадут блюду пикантную остринку и красивый румяный оттенок.

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