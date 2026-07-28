Острая, пьяная и нежная: черная смородина в трех неожиданных рецептах

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Пряное пикантное варенье с острым перцем и бадьяном

Острая, пьяная и нежная: черная смородина в трех неожиданных рецептах

Черная смородина — привычная гостья на дачных участках, однако ее кулинарный потенциал часто ограничивается классическим компотом или стандартной «пятиминуткой». Пора удивить домашний стол и опробовать необычные рецепты, в которых черная смородина проявит свой яркий характер.

Пряное пикантное варенье с острым перцем и бадьяном

Острая черная смородина станет идеальным соусом к запеченному мясу, сырной тарелке или птице. Необычное сочетание жгучего чили и анисовой нотки бадьяна превращает привычное лакомство в изысканный конфитюр.

Ингредиенты: понадобятся черная смородина (свежая или замороженная — 1 кг), сахар (600 г), перец чили свежий (1 шт.), бадьян (звездочки — 2 шт.), свежевыжатый сок лимона (2 ст. л.), вода (100 мл).

Приготовление:

Ягоды промыть, обсушить и переложить в сотейник с толстым дном. Перец чили мелко нарезать вместе с семенами (для умеренной остроты семена можно удалить). Добавить к ягодам сахар, воду, лимонный сок, нарезанный чили и звездочки бадьяна. Поставить на средний огонь, довести до кипения, регулярно снимая пену. Убавить нагрев и уваривать массу 20–25 минут до легкого загустения. Извлечь звездочки бадьяна, разлить горячее варенье по стерилизованным банкам и закупорить.

Пищевая ценность (на 100 г): 175 ккал. БЖУ: белки — 0,6 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 42,5 г.

Польза: благодаря высокому содержанию витамина C и капсаицина из перца чили такое лакомство стимулирует пищеварение и укрепляет иммунитет в холодный сезон.

Острая, пьяная и нежная: черная смородина в трех неожиданных рецептах Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ароматная настойка на черной смородине с добавлением листа каффир-лайма

Классические рецепты домашних напитков из ягоды часто получаются слишком тяжелыми. Добавление сушеного листа каффир-лайма или свежей цедры обычного лайма придает настойке изысканный цитрусово-древесный шлейф.

Ингредиенты: понадобятся черная смородина (500 г), качественная водка или разбавленный спирт 40% (750 мл), сахар или жидкий мед (150 г), листья каффир-лайма (сушеные — 3 шт., или цедра одного свежего лайма).

Приготовление:

Ягоды слегка размять деревянной толкушкой прямо в стеклянной банке, чтобы они пустили сок. Добавить сахар или мед, а также листья каффир-лайма (либо цедру). Залить алкогольной основой, плотно закрыть крышкой и тщательно встряхнуть. Настаивать в темном прохладном месте от 14 до 21 дня, периодически взбалтывая емкость. Готовый напиток профильтровать через несколько слоев марли и ватный фильтр, после чего разлить по бутылкам.

Пищевая ценность (на 100 г): 180 ккал. БЖУ: белки — 0,4 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 14,0 г.

Польза: органические кислоты и антоцианы в составе ягоды помогают организму бороться с оксидативным стрессом.

Какой бы вкусной ни получилась настойка, не забывайте, что неумеренное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Черная смородина по-новому: попробуйте варенье с перцем, настойку и десерт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Тарт с черной смородиной, веточкой розмарина и сливочным кремом

Кислинка, которую дает черная смородина, идеально балансирует сладкую сливочную основу, а пара листиков свежего розмарина добавляет десерту благородный хвойный нюанс.

Ингредиенты: понадобятся мука (пшеничная высшего сорта — 220 г), масло (сливочное холодное — 110 г), яйцо (крупное — 1 шт.), сахар (для теста — 50 г, для начинки — 120 г), черная смородина (300 г), сыр маскарпоне или жирная сметана (200 г), розмарин свежий (небольшая веточка), крахмал (кукурузный — 1 ст. л.).

Приготовление:

Холодное маслице перетереть с мукой и 50 г сахара в крошку, добавить яйцо и быстро замесить песочное тесто. Распределить тесто по форме для выпечки, сформировав бортики, наколоть вилкой и убрать в холодильник на 20 минут. Выпекать основу при 180 ℃ в течение 15 минут до полуготовности. Для начинки смородину прогреть с оставшимся сладким «песком», мелко нарезанными иголочками розмарина и крахмалом до загустения (3-4 минуты). На остывший корж выложить сливочный сыр, сверху распределить смородиново-розмариновый джем и выпекать еще 10 минут.

Острая, пьяная и нежная: черная смородина в трех неожиданных рецептах Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пищевая ценность (на 100 г): 285 ккал. БЖУ: белки — 4,2 г, жиры — 15,1 г, углеводы — 33,8 г.

Польза: эфирные масла розмарина способствуют улучшению концентрации внимания, а ягоды обогащают организм пектином.

Разнообразить привычное меню совсем несложно, если не бояться кулинарных экспериментов.

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