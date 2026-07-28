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28 июля 2026 в 11:16

Вишневое варенье с базиликом — необычный тандем, который взрывает вкус: готовлю на зиму и не могу остановиться

Фото: D-NEWS.ru
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Всего четыре ингредиента: вишня, сахар, вода и базилик — а результат превосходит ожидания. Варенье на базиликовом сиропе получается пряным, сладким и чуть терпким, с ярким рубиновым оттенком. Лучше всего подавать его просто так, к чаю или кофе — и это настоящий праздник вкуса.

Ингредиенты

Вишня — 1 кг, сахар-песок — 1 кг, вода — 500 мл, базилик фиолетовый — 30 г, лимон — 0,5 шт.

Как готовлю

Сначала промываю базилик, заливаю его кипятком и настаиваю полчаса. Процеживаю настой в кастрюлю, добавляю лимонный сок — цвет сразу становится ярко-розовым. Засыпаю сахар, варю на маленьком огне 20 минут, пока сироп не загустеет. Тем временем мою вишню и удаляю косточки, кладу ягоды в горячий сироп, довожу до кипения и оставляю на 12 часов под марлей. Потом варю варенье 5 минут, снимаю пену, даю остыть 4 часа — и повторяю эту процедуру еще 3-4 раза, пока капля сиропа не перестанет растекаться на блюдце. Готовое горячее варенье разливаю по стерилизованным банкам и закатываю.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня удивило, как быстро и просто получился такой яркий результат: всего 40 минут — и у меня на столе баночка с магией. Я боялся, что базилик перебьет вишню, но нет — он только подчеркнул ее сочность и добавил летней свежести. Вишни остались целенькими, не разварились, а сироп стал густым, как гель. Мой совет: не выбрасывайте веточки базилика после варки — положите их в банку для аромата, он раскроется через неделю.

Проверено редакцией
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