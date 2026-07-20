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20 июля 2026 в 09:10

Черная смородина удивляет пользой: эта летняя ягода работает лучше многих суперфудов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Черная смородина — одна из самых полезных летних ягод. Она богата витаминами, минералами и клетчаткой, которые помогают поддерживать здоровье и хорошее самочувствие. При этом ценными считаются не только ягоды, но и листья растения.

Смородина особенно богата витамином С, который участвует в выработке коллагена, поддерживает иммунитет и помогает защищать клетки организма. В ней также содержатся витамины А, Е, Р и группы В, необходимые для здоровья сосудов, зрения и нервной системы.

Ягоды содержат пектины и клетчатку, способствующие комфортному пищеварению, а калий, железо, магний и другие микроэлементы помогают поддерживать работу сердца и участвуют в кроветворении. Листья смородины используют для приготовления ароматных чаев и настоев с общеукрепляющим действием.

Однако при обострении заболеваний желудка и кишечника, гастрите с повышенной кислотностью или панкреатите употреблять смородину следует с осторожностью.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и каждое лето замораживает немного смородины на зиму. Чтобы сохранить больше витаминов, ягоды лучше не подвергать длительной термической обработке и хранить в замороженном виде небольшими порциями.

Ранее сообщалось, что после цветения гиацинтам нужен не меньший уход, чем во время появления бутонов. Именно сейчас закладывается цветение следующего сезона, и несколько простых действий помогут сохранить луковицы крепкими и здоровыми.

Проверено редакцией
черная смородина
витамины
иммунитет
гастрит
панкреатит
Марина Макарова
М. Макарова
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