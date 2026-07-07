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07 июля 2026 в 14:09

Беру кабачки, соевый соус и ложку меда — через 10 минут на столе пикантная закуска, которую хочется готовить каждый день

Фото: D-NEWS.ru
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Летом кабачки появляются на кухне почти каждый день, поэтому постоянно ищу новые способы их приготовить. Этот рецепт выручает чаще всего: минимум ингредиентов, всего несколько минут у плиты — и получается ароматная закуска с насыщенным сладко-пряным вкусом и аппетитной румяной корочкой.

Такие кабачки отлично подходят к мясу, курице, рису или картофелю, но у нас они нередко исчезают прямо со сковороды. Секрет блюда — в соусе, который за пару минут превращается в густую глазурь и идеально покрывает каждый кусочек.

Для приготовления понадобится: кабачки — 700 г, соевый соус — 2–3 ст. л., мед — 1/2 ч. л., горчица — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., молотый кориандр — 1/2 ч. л., красный острый перец — 1/3 ч. л., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., кунжут — 1 ст. л.

Кабачки нарежьте небольшими брусочками. В отдельной миске смешайте соевый соус, мед, горчицу, паприку, кориандр, острый перец и пропущенный через пресс чеснок. На сильном огне разогрейте растительное масло и быстро обжарьте кабачки 5–6 минут, постоянно помешивая, чтобы они слегка подрумянились, но остались плотными.

Влейте подготовленный соус и готовьте еще 2–3 минуты, пока он не загустеет и не покроет кабачки аппетитной глазурью. Перед подачей посыпьте закуску слегка обжаренным кунжутом.

Личный опыт

Иногда добавляю в соус немного свежего имбиря и несколько капель кунжутного масла. Вкус становится еще ярче, а кабачки приобретают легкие азиатские нотки, которые отлично сочетаются с рисом, курицей и блюдами на гриле.

Проверено редакцией
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