Беру кабачки, соевый соус и ложку меда — через 10 минут на столе пикантная закуска, которую хочется готовить каждый день

Беру кабачки, соевый соус и ложку меда — через 10 минут на столе пикантная закуска, которую хочется готовить каждый день

Летом кабачки появляются на кухне почти каждый день, поэтому постоянно ищу новые способы их приготовить. Этот рецепт выручает чаще всего: минимум ингредиентов, всего несколько минут у плиты — и получается ароматная закуска с насыщенным сладко-пряным вкусом и аппетитной румяной корочкой.

Такие кабачки отлично подходят к мясу, курице, рису или картофелю, но у нас они нередко исчезают прямо со сковороды. Секрет блюда — в соусе, который за пару минут превращается в густую глазурь и идеально покрывает каждый кусочек.

Для приготовления понадобится: кабачки — 700 г, соевый соус — 2–3 ст. л., мед — 1/2 ч. л., горчица — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., молотый кориандр — 1/2 ч. л., красный острый перец — 1/3 ч. л., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., кунжут — 1 ст. л.

Кабачки нарежьте небольшими брусочками. В отдельной миске смешайте соевый соус, мед, горчицу, паприку, кориандр, острый перец и пропущенный через пресс чеснок. На сильном огне разогрейте растительное масло и быстро обжарьте кабачки 5–6 минут, постоянно помешивая, чтобы они слегка подрумянились, но остались плотными.

Влейте подготовленный соус и готовьте еще 2–3 минуты, пока он не загустеет и не покроет кабачки аппетитной глазурью. Перед подачей посыпьте закуску слегка обжаренным кунжутом.

Личный опыт

Иногда добавляю в соус немного свежего имбиря и несколько капель кунжутного масла. Вкус становится еще ярче, а кабачки приобретают легкие азиатские нотки, которые отлично сочетаются с рисом, курицей и блюдами на гриле.