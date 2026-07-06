Больше не варю лечо — готовлю икру из запеченных овощей с яблоками. И к хлебу, и к мясу, и к картошке

Больше не варю лечо — готовлю икру из запеченных овощей с яблоками. И к хлебу, и к мясу, и к картошке

Беру баклажаны, болгарский перец и яблоки — и готовлю икру, которая получается с дымным ароматом запеченных овощей, сладковатой яблочной ноткой и пикантной остринкой. Все просто: запекаю баклажаны и перец в духовке до мягкости, снимаю кожицу, измельчаю в блендере с яблоками, чесноком и кинзой, затем тушу с маслом, сахаром и солью до загустения, в конце добавляю яблочный уксус.

Получается обалденная вкуснятина: густая ароматная икра с приятной кислинкой от яблок и копченым привкусом от запекания — идеально на хлеб, к мясу, к картофелю или просто как самостоятельная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 2,5 кг баклажанов, 2 кг красного болгарского перца, 600 г яблок, 1 острый перец, 55 г чеснока, 1 пучок кинзы, 160 г растительного масла, 80 г сахара, 30 г соли, 1 ст. ложка яблочного уксуса. Баклажаны и перец запеките в духовке при 200 °C до мягкости (около 25–30 минут). Остудите, снимите кожицу. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Все овощи, яблоки, чеснок и кинзу пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Переложите в кастрюлю, добавьте масло, сахар, соль и тушите на медленном огне 40–50 минут до загустения, помешивая. За 5 минут до готовности добавьте уксус и измельченный острый перец. Разложите горячую икру по стерилизованным банкам, закатайте и переверните до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту икру — даже те, кто не любит баклажаны, просили добавки! Запекание дает удивительный аромат, а яблоки делают вкус мягче. Кстати, вместо кинзы можно взять петрушку. Находка, а не рецепт!