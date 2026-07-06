Хрен со свеклой на зиму — вкусно даже просто с хлебом: закуска к холодцу, картошке, мясу

Хрен со свеклой на зиму — вкусно даже просто с хлебом: закуска к холодцу, картошке, мясу

Маринованный хрен со свеклой — это пикантная, яркая и очень вкусная закуска, которая станет дополнением к холодцу, языку, мясу, вареной картошке. Вкусно даже если просто намазать на хлеб. Свекла придает насыщенный цвет и легкую сладость, а хрен — жгучесть и пряность.

Для приготовления понадобится: 400 г корня хрена, 400 г свеклы, 200 мл воды, 100 мл уксуса (9%), 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара.

Свеклу отварите до готовности, остудите и очистите. Хрен вымойте, очистите. Измельчите хрен и свеклу в блендере или на мелкой терке (лучше в блендере для однородности). В кастрюле смешайте воду, уксус, соль и сахар, доведите до кипения. Залейте горячим маринадом измельченные хрен и свеклу, перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить закуску с хреном и свеклой — вышла идеальная заготовка на зиму для любителей острых и оригинальных соусов. Совет: добавьте в заготовку 1 ч. л. лимонной кислоты для сохранения яркого цвета.

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