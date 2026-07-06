Перестала покупать магазинные пироги — делаю сливовый на кефире за 40 минут. Сочнее шарлотки и без хлопот

Перестала покупать магазинные пироги — делаю сливовый на кефире за 40 минут. Сочнее шарлотки и без хлопот

Сливы сейчас покупаю часто — они такие спелые, сочные и недорогие, что грех не приготовить из них десерт. Я делаю простой пирог, от которого невозможно оторваться: он получается влажным, с карамельными краями и кисло-сладкой начинкой.

Беру сливы, яйца, кефир и муку — и через 40 минут на столе ароматная выпечка, которая исчезает быстрее, чем я успеваю заварить чай. Пирог получается воздушным, с легкой кислинкой и приятной карамельной ноткой по краям.

Для приготовления вам понадобится: 500 г слив, 2 яйца, 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, 1,5 стакана муки, 1/2 ч. ложки соды, щепотка соли, ванилин по желанию. Сливы вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки. Яйца взбейте с сахаром, добавьте кефир, муку с содой и солью, перемешайте до однородности. Вылейте тесто в смазанную форму, сверху уложите половинки слив кожурой вниз. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым или полностью остывшим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит выпечку со сливами, просили добавки! Тесто влажное, сливы карамельные. Кстати, можно добавить корицу для аромата. Находка, а не рецепт!