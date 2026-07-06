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06 июля 2026 в 10:00

Перестала закатывать варенье — делаю сливы в коньячном маринаде. Зимой открываю — и гости ахают

Фото: D-NEWS.ru
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Сладкая слива с коньяком на зиму — это невероятно вкусная закуска, которая шикарно смотрится на праздничном столе и готовится проще простого. Беру плотные сливы, ароматные специи, немного коньяка — и за час получаю деликатес, который зимой удивляет всех гостей.

Сливы получаются упругими, сладкими, с лёгкой кислинкой и пряным послевкусием — идеально к мясу, сыру и просто как закуска к праздничному столу.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг твёрдых слив, 1 литр воды, 500 г сахара, 120 мл уксуса 9%, 3 ст. ложки коньяка, 6 горошин душистого перца, 9 бутонов гвоздики, базилик (несколько веточек). Сливы вымойте, наколите вилкой, чтобы не лопались. Уложите в стерилизованные банки, добавьте пряности и базилик. В кастрюле смешайте воду, сахар, уксус, доведите до кипения. Залейте сливы горячим маринадом, оставьте на 10–15 минут, затем слейте, снова доведите до кипения и залейте повторно. Влейте в банки коньяк, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти сливы — даже те, кто не любит сладкие закуски, просили добавки! Коньяк даёт благородный аромат, а сливы остаются упругими. Кстати, вместо коньяка можно взять бренди или ром.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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