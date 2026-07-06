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06 июля 2026 в 09:00

Пряный рассол и обалденный хруст: корнишоны на зиму как из бочки — рецепт на 5 литровых баночек

Фото: D-NEWS.ru
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Маринованные корнишоны на зиму — это хрустящие ароматные маленькие огурчики с насыщенным пряным вкусом, которые станут идеальной закуской к любым блюдам. С добавлением укропа, чеснока, хрена и специй они получаются особенно вкусными и долго хранятся, оставаясь упругими. Из 2 кг огурцов получается примерно 5 литровых банок.

Для приготовления понадобится: 2 кг корнишонов, 1,5 л воды, 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, 200 мл уксуса (9%), 4-5 зубчиков чеснока, зонтики укропа, листья хрена, смородины и вишни, перец горошком, лавровый лист.

Огурцы замочите в холодной воде на 2–3 часа. Банки и крышки простерилизуйте. На дно банок положите зелень, чеснок и специи. Плотно уложите огурцы. В кастрюле вскипятите воду с солью, сахаром и уксусом. Залейте банки кипящим рассолом, накройте крышками. Стерилизуйте банки в кипящей воде 10–15 минут. Закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова неоднократно закатывала корнишоны по этому рецепту и напомнила: используйте только крупную соль без йода. Йодированная соль размягчает растительные ткани. В результате огурцы становятся вялыми, мягкими и теряют хруст.

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Проверено редакцией
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