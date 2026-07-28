Быстрые соленые огурцы без стерилизации и без уксуса. Идеально к мясу и картошке

Быстрые соленые огурцы без стерилизации и без уксуса. Идеально к мясу и картошке

Беру свежие огурцы, нарезаю их кружочками, добавляю соль, сахар, чеснок, укроп и щепотку лимонной кислоты — и через полчаса на столе хрустящая, в меру соленая закуска без резкого уксусного привкуса. Огурцы остаются упругими, звонко хрустят, а рассол — прозрачный, ароматный, с легкой кислинкой.

Для приготовления понадобится: 1 кг свежих огурцов, 1 ст. ложка соли, 2 ч. ложки сахара, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, 1/2 ч. ложки лимонной кислоты, 1 стакан воды. Огурцы вымойте, обрежьте кончики, нарежьте кружочками или дольками. Чеснок нарежьте пластинками, укроп мелко порубите. В миске смешайте огурцы с чесноком и укропом. В отдельной посуде растворите в воде соль, сахар и лимонную кислоту. Залейте огурцы рассолом, перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Через полчаса огурцы готовы. Храните в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила такие огурцы — домашние съели за ужином, даже не дождавшись остывания. Я добавила в рассол немного черного перца и лавровый лист, а лимонную кислоту заменила свежим лимонным соком. Кстати, можно использовать зеленые помидоры — будет похоже. Находка, а не рецепт!