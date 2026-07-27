Перестала добавлять уксус в маринад — заменяю красной смородиной: огурцы хрустящие, ягодки — словно ожерелье

Беру хрустящие огурчики, добавляю к ним красную смородину вместо уксуса — и получается заготовка, которая выглядит нарядно и имеет мягкий, чистый вкус. Смородина придает легкую кислинку, а сама банка с рассыпанными по ней рубиновыми ягодами смотрится как украшение. Огурцы остаются хрустящими, а рассол — прозрачным и ароматным, с нотками пряной зелени и чеснока.

Для приготовления на литровую банку: небольшие огурцы (сколько войдет), горсть красной смородины на веточках, 2 зубчика чеснока, зонтик укропа, лист хрена. Для маринада: 1 л воды, 1,5 ст. ложки соли, 2 ст. ложки сахара. На дно банки положите укроп, хрен и чеснок, плотно уложите огурцы, пересыпая их смородиной. Залейте кипятком на 10 минут, слейте воду, сварите на ней маринад с солью и сахаром. Залейте кипящим маринадом, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла такие огурцы — зимой банка улетает за вечер, все любуются и съедают. Я добавила в маринад несколько горошин перца и лавровый лист, а смородины положила побольше. Кстати, можно использовать замороженную смородину. Находка, а не рецепт!