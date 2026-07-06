«Наплевал на приличия»: Собчак заявила о наглости Трампа Собчак назвала Трампа наглым после ситуации с американским футболистом

Личный звонок президента США Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогуна вызвал ироничную реакцию российской телеведущей Ксении Собчак, назвавшей такой поступок проявлением безграничной наглости. Журналистка отметила в своем Telegram-канале, что именно эта черта — «вопиющая и безоглядная наглость номенклатурного рок-н-ролльщика» — вызывает у нее симпатию к американскому лидеру.

Вы можете представить, чтобы любой другой президент настолько наплевал на протокол, приличия, статус и все остальное, чтобы звонить и решать вопросики в международном спорте? — написала она.

Ранее бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что решение об отмене красной карточки Балогуну выглядит спорным и нелогичным для всей футбольной общественности. Экс-форвард выразил уверенность, что глава ФИФА никогда не раскроет реальную подоплеку этого эпизода.

До этого Трамп допустил возможность приглашения в Белый дом экс-президентов США, включая Барака Обаму, Джо Байдена и представителей клана Бушей, для совместного просмотра футбольного поединка. По словам главы государства, такие встречи могли бы состояться, однако конкретные договоренности пока не обсуждались.