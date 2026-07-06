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06 июля 2026 в 13:37

Психолог объяснила, как справиться с плохим настроением

Психолог Колосова: при плохом настроении необходимо говорить о хорошем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При плохом настроении необходимо говорить о хороших вещах, рассказала «Радио 1» кандидат психологических наук Светлана Колосова. Она отметила, что сейчас люди часто пребывают в состоянии неопределенности.

Легко нырнуть в окружение негативного порядка, обсуждая, что все плохо. Дайте себе задачу каждый день говорить о хорошем и продуцировать это. Радость заразительна, — заявила Колосова.

Психолог посоветовала исключить большинство новостей из своего инфополя, оставив только официальные источники с объективной подачей информации. По ее словам, в случае ухудшения состояния и появления депрессии необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, что принуждение себя к спорту при депрессии лишь усугубит состояние, повысив чувство вины и стыда. По ее словам, подобное состояние называется «двойным дном».

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