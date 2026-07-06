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06 июля 2026 в 13:47

Диана Арбенина прыгнула в толпу фанатов на сапбордах и попала на видео

Диана Арбенина Диана Арбенина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина выступила на сапбордах, соответствующие кадры зрители опубликовали в социальных сетях. На них видно, что артистка прошлась по доскам прямо во время исполнения песни.

Примечательно, что Арбенина пела вживую. Певица активно взаимодействовала со зрителями, которые помогали ей перемещаться по сапбордам.

Ранее концерт Арбениной и группы «Ночные снайперы», запланированный на 26 апреля в Кишиневе, был отменен по рекомендации Министерства культуры Молдавии. Организаторы сообщили, что возврат средств за приобретенные билеты будет произведен в течение 14 дней. Вскоре информация о концерте была удалена с сайта по продаже билетов.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) впервые выступит с масштабным сольным концертом в России 22 августа на площадке VK Stadium в Москве. Артист уже посещал страну, сотрудничал с местными музыкантами и неоднократно положительно отзывался о российской аудитории.

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