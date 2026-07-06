Я думал, сладкое и соленое не дружат. Этот пирог с томатами меня переубедил

Я думал, сладкое и соленое не дружат. Этот пирог с томатами меня переубедил

Тонкое хрустящее тесто, сочные томаты и три разных сыра. А варенье из инжира — это та самая изюминка, ради которой стоит готовить этот пирог.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 180 г, масло сливочное — 110 г, сахар-песок — 0,5 ч. л., соль — 0,5 ч. л., вода — по вкусу, сыр чеддер — 220 г, сыр гауда — 130 г, томат — 3 шт., чеснок — 5 зубчиков, тимьян — 4 веточки, базилик — 2 веточки, варенье из инжира — 2 ст. л., чили хлопья — по вкусу, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала делаю тесто: в комбайн закидываю муку, сахар, соль и кубики ледяного масла — все в крошку. По ложке добавляю ледяную воду, пока тесто не соберется в шар. Заворачиваю в пленку и прячу в холодильник на час. Тем временем режу помидоры кружками, солю и оставляю на 15 минут, чтобы ушла лишняя влага, потом промокаю их бумажным полотенцем. Тесто раскатываю, выкладываю в форму диаметром 23 см, накалываю вилкой и снова в холод. Чеснок давлю прессом, смешиваю с листьями тимьяна и хлопьями чили. Сыры режу мелким кубиком.

Дно пирога смазываю инжирным вареньем, а потом слоями выкладываю половину сыра, половину чесночной смеси и половину помидоров. Повторяю слои. Отправляю в духовку на 40–45 минут при 200 °С. Достаю, даю чуть остыть и посыпаю свежим базиликом. Подаю теплым — иначе нечестно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Варенье дало карамельную глубину, томаты — кислоту, а три сыра — соленую нежность. Тесто получилось хрустящим, как крекер. Советую есть теплым, через пять минут после духовки — тогда сыр тянется, и это магия.