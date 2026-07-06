Российский регион стал новой целью ВСУ Губернатор Русских: три дрона сбили в Ульяновской области

Три вражеских беспилотника уничтожены над территорией Ульяновской области, пострадавших нет, сообщил в МАКСе губернатор региона Алексей Русских. По его словам, на месте работают спецслужбы.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Мелекесского района. Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы, — заявил руководитель региона.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над территорией региона были сбиты 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Он отметил, что на тот момент сведения о пострадавших и разрушениях отсутствовали. По его словам, силы противовоздушной обороны продолжали боевую работу.

Кроме того, губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что регион подвергся атаке украинских беспилотников. В целях безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы — от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.