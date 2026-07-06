ПВО в Ленобласти сбила 36 беспилотников ВСУ

Над территорией Ленинградской области сбиты 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, написал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие и повреждения.

По его словам, силы противовоздушной обороны продолжают боевую работу. Других подробностей не приводится.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. В Петербурге работали средства противовоздушной обороны.

Утром 4 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 389 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.