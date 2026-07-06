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06 июля 2026 в 08:21

Россиянам назвали самые прибыльные подработки без опыта

Ремонт стал наиболее прибыльной подработкой для россиян без опыта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Самой прибыльной подработкой для россиян без трудового опыта оказались ремонтные работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Бизнес-заказчики готовы платить ремонтникам в среднем 86 тыс. рублей в месяц. На второй строчке расположились автомеханики без опыта с предлагаемым заработком 83 тыс. рублей в месяц.

Тройку лидеров замкнули строители — им предлагали в среднем 76 тыс. рублей ежемесячно. В пятерку наиболее высокооплачиваемых видов подработки без опыта также вошли мастера ногтевого сервиса с доходом 69 тыс. рублей в месяц и сварщики — 64 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана подростков под предлогом поиска подработки на летние каникулы. Злоумышленники предлагали слишком выгодные условия и гибкий график работы. После того как человек проявлял интерес к вакансии, ему отправляли ссылку якобы для оформления на работу. При переходе пользователь попадал на фишинговый сайт.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что подростки могут зарабатывать около 5 тыс. рублей в месяц, помогая соседям. Он отметил, что еще одним вариантом подработки может стать репетиторство.

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