В России выявили новую схему мошенничества с летней подработкой Авдеенко: мошенники начали обманывать подростков через фейковую подработку

Мошенники начали использовать новую схему обмана подростков с предложением подработки на летние каникулы, сообщает РИА Новости. Так, злоумышленники предлагают слишком выгодные условия и гибкий график работы.

Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с поиском работы на летние каникулы. Злоумышленники звонят подросткам под видом частных компаний и предлагают несуществующую подработку, а затем пропадают с данными жертв, — говорится в сообщении.

Если человек начинает интересоваться вакансией, ему отправляют ссылку якобы для оформления на работу. После перехода пользователь попадает на фишинговый сайт и вводит личные данные, в результате чего передает доступ не только к этой информации, но и к возможным счетам родителей.

Эксперты напомнили, что реальные работодатели не оформляют сотрудников через ссылки из СМС или мессенджеров. Россиянам рекомендовали проверять компании по отзывам на специализированных сайтах, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на неизвестных ресурсах.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему с закрытыми чатами и обещаниями «гарантированного» заработка. По данным МВД, злоумышленники добавляют потенциальных жертв в закрытые каналы в Telegram.