24 мая 2026 в 04:57

Мошенники начали заманивать россиян в чаты с обещанием заработка

Мошенники начали использовать новую схему с закрытыми чатами и обещаниями «гарантированного» заработка, передает ТАСС сводку МВД России. По данным ведомства, злоумышленники добавляют потенциальных жертв в закрытые каналы в Telegram.

В таких чатах публикуется реклама якобы гарантированного дохода от инвестиций. Пользователям обещают высокую прибыль даже при небольших вложениях. В МВД отметили, что аферисты делают акцент на «невероятной доходности» и быстром заработке. Из-за этого люди соглашаются перевести деньги. После вложения средств обещанной прибыли пользователи не получают.

Затем мошенники под различными предлогами начинают требовать дополнительного пополнения счета. Так они выманивают и похищают деньги. Злоумышленники используют громкие обещания, чтобы ввести людей в заблуждение. В ведомстве призвали не доверять предложениям о легком заработке с высоким процентом дохода.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что телефонные мошенники чаще всего заводят разговор о взломе и кредитах. По его словам, злоумышленники используют манипулятивные фразы для совершения преступления.

