Составлен список возможных заработков для подростков с 12 лет Доцент Щербаченко: подростки могут зарабатывать на помощи соседям

Подростки могут зарабатывать около 5 тыс. рублей ежемесячно, оказывая помощь соседям, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, также можно рассмотреть возможность подработки в качестве репетитора.

Для подростков с 12 лет существуют разные варианты подработки как онлайн, так и в реальном мире. Например, можно попробовать себя в творчестве и продавать рисунки или поделки, а также помогать соседям — выгуливать собак, зарабатывая до 5 тыс. рублей в месяц, или ухаживать за растениями за 500 рублей в неделю. Еще один вариант — заниматься репетиторством с младшими детьми или помогать с компьютером, получая по 300–500 рублей за консультацию, — поделился Щербаченко.

Он отметил, что искать подработку можно в социальных сетях или в местных группах. При этом, по словам Щербаченко, важно, чтобы родители контролировали процесс и проверяли, что работа легальна и безопасна, а также не мешает учебе ребенка. Главное, подчеркнул доцент, сформировать доверительные отношения, чтобы дети делились впечатлениями от рабочих будней.

Чтобы мотивировать подростка работать, но не перегружаться, можно использовать разные подходы. Например, рассказывать об успехах сверстников, связывать заработок с хобби, поощрять ребенка, но не давить на него. Важно следить за балансом работы и отдыха, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сотрудники платформы «Мошеловка» Народного фронта предупредили, что с начала апреля мошенники запустили новую схему обмана, направленную на студентов. Злоумышленники обещают молодым людям «легкую подработку», но на деле это приводит к оформлению кредита и риску стать соучастником преступления.