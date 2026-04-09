09 апреля 2026 в 06:45

Составлен список возможных заработков для подростков с 12 лет

Доцент Щербаченко: подростки могут зарабатывать на помощи соседям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подростки могут зарабатывать около 5 тыс. рублей ежемесячно, оказывая помощь соседям, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, также можно рассмотреть возможность подработки в качестве репетитора.

Для подростков с 12 лет существуют разные варианты подработки как онлайн, так и в реальном мире. Например, можно попробовать себя в творчестве и продавать рисунки или поделки, а также помогать соседям — выгуливать собак, зарабатывая до 5 тыс. рублей в месяц, или ухаживать за растениями за 500 рублей в неделю. Еще один вариант — заниматься репетиторством с младшими детьми или помогать с компьютером, получая по 300–500 рублей за консультацию, — поделился Щербаченко.

Он отметил, что искать подработку можно в социальных сетях или в местных группах. При этом, по словам Щербаченко, важно, чтобы родители контролировали процесс и проверяли, что работа легальна и безопасна, а также не мешает учебе ребенка. Главное, подчеркнул доцент, сформировать доверительные отношения, чтобы дети делились впечатлениями от рабочих будней.

Чтобы мотивировать подростка работать, но не перегружаться, можно использовать разные подходы. Например, рассказывать об успехах сверстников, связывать заработок с хобби, поощрять ребенка, но не давить на него. Важно следить за балансом работы и отдыха, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сотрудники платформы «Мошеловка» Народного фронта предупредили, что с начала апреля мошенники запустили новую схему обмана, направленную на студентов. Злоумышленники обещают молодым людям «легкую подработку», но на деле это приводит к оформлению кредита и риску стать соучастником преступления.

Общество
советы
подростки
подработка
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший гендиректор Газманова ответит еще за 17 эпизодов мошенничества
Боец «Голливуд» рассказал о километрах оптоволокна в Сумской области
США помогут спецслужбам Украины взламывать машины
Названы эмоции, которые могут спровоцировать аллергию
«Смертоносное преследование»: Трамп вновь пригрозил Ирану
Подстава ВСУ с F-16 и продолжение переговоров: новости СВО к утру 9 апреля
Бутырская назвала самый памятный подарок за успехи в карьере
Снегопад помешал россиянам покинуть Грузию
Немецких школьников начали массово отправлять в нацистские концлагеря
В Финляндии «набросились» на Трампа и заявили об угрозе из Вашингтона
Минобороны назвало количество ликвидированных за двое суток боевиков ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 апреля: инфографика
Водителям рассказали, какие детали машины нуждаются в ремонте весной
Популярные приложения в России начали бороться с VPN
Силы ПВО расправились с 69 украинскими дронами за ночь
«Будут предложения»: в ЦБ высказались о дальнейшей судьбе ключевой ставки
Садоводам рассказали, как весной восстановить пожелтевшие хвойные растения
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали машину с мирными жителями под Брянском
«Вашингтон» с Овечкиным устроил «канадский погром»
Тренер объяснила, как накачать большие грудные мышцы
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

