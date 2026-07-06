Забудьте про шарлотку: французский татен — просто топлю сахар, выкладываю яблоки и накрываю тестом

Забудьте про шарлотку: французский татен — просто топлю сахар, выкладываю яблоки и накрываю тестом

Французский татен — это яблочный пирог, который готовится вверх ногами. Он отличается от шарлотки и других пирогов своей карамельной корочкой и нежной начинкой. Традиционно татен готовят на сковороде, которую затем ставят в духовку. Если ваша сковорода не жаропрочная, переложите пирог в форму.

Для начинки понадобится: 5-6 яблок, 150 г сахара, 50 г сливочного масла. Для теста: 150 г муки, 100 г сливочного масла, 1 яйцо, 50 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя.

Яблоки очистите, нарежьте, проварите в воде с сахаром 5 минут, слейте. На сковороде растопите 5 ст. л. сахара до карамели, добавьте масло. Выложите яблоки плотным слоем на карамель. Для теста смешайте муку, масло, яйцо, сахар и разрыхлитель, раскатайте в круг. Накройте яблоки тестом, заправьте края внутрь. Натыкайте вилкой. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 25–30 минут. Дайте остыть 10 минут, переверните на блюдо.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить французский татен и обратила внимание, что, если использовать груши вместо яблок, пункт с отвариванием фруктов можно пропустить, поскольку они и без того мягкие.

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