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06 июля 2026 в 08:29

Захарова обвинила Польшу в поддержке последователей Волынской резни

Захарова: Польша вооружает последователей убийц собственных предков

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Польские власти поставляют оружие последователям людей, причастных к убийствам поляков во время Волынской резни, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Так дипломат прокомментировала рассекреченный ФСБ документ об установлении личности одного из инициаторов трагических событий.

А теперь со всеми подробностями, кому Варшава поставляет оружие — последователям убийц их же предков, — написала она.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что споры между Польшей и Украиной усугубляются из-за исторических вопросов, включая Волынскую резню и создание национального пантеона, а также экономических противоречий. По его мнению, конфронтация между двумя странами зайдет очень далеко.

До этого премьер Польши Дональд Туск призвал польскую делегацию на саммите НАТО в Анкаре воздержаться от обещаний финансовой поддержки Украине. Как отметил политик, приоритетом для Варшавы в настоящее время является укрепление восточной границы НАТО, а не помощь Киеву.

Власть
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Мария Захарова
Волынская резня
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