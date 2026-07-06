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06 июля 2026 в 08:29

Стало известно, как Ленобласть справилась с атакой ВСУ

Губернатор Дрозденко: число сбитых над Ленобластью БПЛА достигло 47

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы ПВО сбили 47 беспилотников над Ленинградской областью в ходе отражения атаки ВСУ, боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в МАКСе. По его данным, обломки уничтоженных БПЛА зафиксированы в двух местах: в районе Лужского полигона и в районе порта Усть-Луга.

В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 47 БПЛА противника. Боевая работа продолжается. Зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе Лужского полигона. Также зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе порта Усть-Луга. Экстренные службы работают на месте. Информация уточняется, — заявил руководитель региона.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского беспилотника в Васильевском округе Запорожской области пострадали шесть мирных жителей. Все они получили ранения средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Кроме того, врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что пострадавшему при атаке украинского беспилотника главе Грайворонского округа Дмитрию Панкову провели операцию по удалению осколка. По словам главы региона, угрозы его жизни и здоровью нет.

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