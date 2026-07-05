Шесть мирных жителей пострадали при атаке ВСУ в российском регионе

Шесть мирных жителей пострадали при атаке ВСУ в российском регионе Шесть человек получили ранения в результате атаки БПЛА в Запорожской области

Шесть мирных жителей Васильевского округа Запорожской области пострадали в результате атаки украинского беспилотника, сообщил Минздрав региона в Telegram-канале. Пострадавшие получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы.

Шесть жителей <...> пострадали сегодня в результате атаки беспилотника. Пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме. Состояние пациентов стабильное, их жизни вне опасности, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Глеб Никитин заявил, что один мирный житель погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ с помощью беспилотников на Нижегородскую область. Один из пострадавших госпитализирован. По словам Никитина, всего силы ПВО уничтожили 30 украинских дронов.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что подразделения, обеспечивающие защиту российских промышленных объектов от атак украинских дронов и ракет, начали получать вооружения «повышенных калибров». Для защиты предприятий также поставили комплексы радиоэлектронной борьбы.