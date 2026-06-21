Творожная запеканка «Пломбир» — без манки и муки: по вкусу напоминает мороженое

Творожная запеканка «Пломбир» — без манки и муки: по вкусу напоминает мороженое

Творожная запеканка «Пломбир» — это нежный, влажный и воздушный десерт, который по текстуре и вкусу напоминает мороженое. В отличие от классических запеканок, здесь нет манки и муки, что делает ее легкой и кремовой.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (5–9%), 3 яйца, 200 мл сливок (33%), 150 г сахара, ванилин.

Рецепт: яйца взбейте с сахаром и ванилином до пышной пены. Творог разомните до гладкости или пробейте блендером. Аккуратно соедините творог, взбитые яйца и сливки, перемешивая лопаткой снизу вверх. Форму для запекания смажьте маслом, выложите массу. Выпекайте в разогретой до 160 °C духовке на водяной бане (поставив форму в противень с водой) 50–60 минут до легкого румянца. Дайте запеканке полностью остыть в форме, затем нарежьте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить запеканку «Пломбир». Она получилась нежной, с бархатистой структурой и ванильным вкусом. Совет: для свежести добавьте в творожную массу цедру лимона.

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