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10 июня 2026 в 07:31

Два пирога из одного заливного теста: сытный с капустой и сладкий с творогом и яблоками

Фото: D-NEWS.ru
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Два пирога из одного заливного теста на кефире — это решение для тех, кто хочет быстро приготовить и сытный ужин, и сладкий десерт. Густое нежное тесто подходит и для капустной, и для творожно-яблочной начинки.

Для приготовления теста понадобится: 500 мл кефира, 3 яйца, 300 г муки, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара (для сладкого варианта).

Для сытного пирога: 500 г капусты, луковица, соль, перец, растительное масло. Капусту нашинкуйте, потушите с луком и специями до мягкости.

Для сладкого пирога: 2 яблока, 200 г брикетного творога, 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. крахмала. Яблоки нарежьте мелкими кубиками, смешайте с творогом, сахаром и крахмалом.

Тесто разделите на две части. В форму для запекания вылейте половину теста, выложите начинку (капусту или творог с яблоками), залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке по 35–40 минут для каждого пирога.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить пироги с заливным тестом и дала совет: для более сильного аромата добавьте в капустную начинку немного тмина, а в сладкую — корицу и ванилин.

Ранее стало известно, как приготовить творожные булочки с яблоками на сковороде.

Проверено редакцией
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