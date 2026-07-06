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06 июля 2026 в 08:35

Пашинян отправился в Россию впервые после выборов в Армении

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию с официальным визитом впервые после прошедших в республике выборов, сообщается на официальном сайте кабмина Армении. Политик примет участие в пленарном заседании, которое состоится в рамках выставки ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге.

Также запланирована встреча премьер-министра Никола Пашиняна с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, — уточнили в армянском кабмине.

Ранее Мишустин заявил, что ожидает встречи с коллегами по Евразийскому экономическому союзу на международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Он поблагодарил правительство Свердловской области за организацию форума, отметив, что на выставку приехали промышленники и предприниматели, в том числе из дружественных стран.

До этого заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян сообщил, что Армения заинтересована в диалоге с Россией. Пашинян в свою очередь отметил, что надеется на скорые контакты с президентом России Владимиром Путиным.

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Михаил Мишустин
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