Аксенов рассказал о погибшей после ночной атаки ВСУ на Крым

Аксенов рассказал о погибшей после ночной атаки ВСУ на Крым Аксенов: при ночной атаке ВСУ на Крым погибла жительница Керчи

В результате ночного удара со стороны ВСУ по территории Крыма погибла жительница Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. Еще два человека, по его словам, получили ранения.

К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погиб один человек и пострадали еще двое. Погибшая — жительница Керчи, — написал Аксенов.

Глава региона передал слова поддержки семье и близким погибшей, а также пожелал пострадавшим быстрого восстановления. Он добавил, что местные власти обеспечат родственников всем необходимым.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе отключено электричество. Причиной была названа атака на энергетические объекты Вооруженных сил Украины за пределами Севастополя. Развожаев указал, что на таких городских объектах введен специальный режим. При этом отмечается, что социальные учреждения перешли на резервное питание. На данный момент специалисты восстанавливают подачу электроэнергии.