Замкомандира Леонтьев рассказал, как российский боец перехитрил ВСУ

Российский боец в Васильевке ввел в заблуждение украинских военных, притворившись их товарищем по службе, рассказал ТАСС заместитель командира отряда «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Алексей Леонтьев. Со слов командира, позже военнослужащий связался с руководством и сообщил о расположении украинских солдат, после чего туда была отправлена группа российских беспилотников.

Наш боец проходил мимо подвала, и ему в спину крикнули: «Стой, кто ты?» А он смекнул, потому что акцент нерусский. Он крикнул: «Я свой, 155-ка, и прыгнул в кусты», — рассказал он.

Когда солдаты ВСУ пробовали выбраться из укрытий, они активировали дымовые шашки и гранаты. После этого боец ВС РФ открыл по ним огонь и ликвидировал их, уточнил военный. Леонтьев отметил, что своевременные сведения о враге на тактическом участке являются ключевым элементом подготовки российских подразделений. Каждый боец четко представляет, где и с какими силами ему предстоит вступать в бой.

Ранее сообщалось, что более 20 редакций СМИ разных стран и континентов выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел погибших украинских военнослужащих. В российском военном ведомстве заявили о готовности организовать работу журналистов при условии согласия украинской стороны на гуманитарную акцию.