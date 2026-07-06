Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 09:06

Замкомандира Леонтьев рассказал, как российский боец перехитрил ВСУ

Замкомандира Леонтьев: боец России представился военным ВСУ в Васильевке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский боец в Васильевке ввел в заблуждение украинских военных, притворившись их товарищем по службе, рассказал ТАСС заместитель командира отряда «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Алексей Леонтьев. Со слов командира, позже военнослужащий связался с руководством и сообщил о расположении украинских солдат, после чего туда была отправлена группа российских беспилотников.

Наш боец проходил мимо подвала, и ему в спину крикнули: «Стой, кто ты?» А он смекнул, потому что акцент нерусский. Он крикнул: «Я свой, 155-ка, и прыгнул в кусты», — рассказал он.

Когда солдаты ВСУ пробовали выбраться из укрытий, они активировали дымовые шашки и гранаты. После этого боец ВС РФ открыл по ним огонь и ликвидировал их, уточнил военный. Леонтьев отметил, что своевременные сведения о враге на тактическом участке являются ключевым элементом подготовки российских подразделений. Каждый боец четко представляет, где и с какими силами ему предстоит вступать в бой.

Ранее сообщалось, что более 20 редакций СМИ разных стран и континентов выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел погибших украинских военнослужащих. В российском военном ведомстве заявили о готовности организовать работу журналистов при условии согласия украинской стороны на гуманитарную акцию.

Регионы
СВО
ВСУ
потери ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
На Украине в доме задержанного по делу Березовской нашли комнату пыток
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Популярная российская актриса застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.