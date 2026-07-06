Россиян предупредили, когда Землю накроет серия магнитных бурь

Наступившая неделя будет отличаться неоднородной геомагнитной обстановкой, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам специалистов, наиболее сложный день ожидается в понедельник, 6 июля, когда в утренние часы вероятна магнитная буря с индексом Kp 5–6, соответствующая уровню G1–G2.

К вечеру возмущения пойдут на спад, но отдельные колебания не исключены и ночью. Во вторник, 7 июля, активность заметно снизится: ученые прогнозируют значения Kp около 3–4, что соответствует возбужденному, но не штормовому фону. 8 и 9 июля фон останется умеренно неспокойным с возможностью отдельных слабых колебаний уровня G1.

Начиная с пятницы, 10 июля, геомагнитная обстановка будет постепенно стабилизироваться. В субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, ожидается спокойная погода с индексом Kp 2–3, без значительных возмущений. Врачи посоветовали не перегружать себя: высыпаться и ложиться пораньше, избегать сильных физических нагрузок, пить больше воды, отказаться от кофе и алкоголя.

Ранее сообщалось, что в субботу, 4 июля, на Солнце было зафиксировано сразу 23 вспышки. Среди них была одна мощнейшего класса X и 14 — класса M. По словам астрономов, каждый следующий класс означает увеличение мощности вспышки в 10 раз.