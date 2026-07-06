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06 июля 2026 в 09:09

Россиян предупредили, когда Землю накроет серия магнитных бурь

Магнитная буря уровня G1–G2 ожидается в России 6 июля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Наступившая неделя будет отличаться неоднородной геомагнитной обстановкой, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам специалистов, наиболее сложный день ожидается в понедельник, 6 июля, когда в утренние часы вероятна магнитная буря с индексом Kp 5–6, соответствующая уровню G1–G2.

К вечеру возмущения пойдут на спад, но отдельные колебания не исключены и ночью. Во вторник, 7 июля, активность заметно снизится: ученые прогнозируют значения Kp около 3–4, что соответствует возбужденному, но не штормовому фону. 8 и 9 июля фон останется умеренно неспокойным с возможностью отдельных слабых колебаний уровня G1.

Начиная с пятницы, 10 июля, геомагнитная обстановка будет постепенно стабилизироваться. В субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, ожидается спокойная погода с индексом Kp 2–3, без значительных возмущений. Врачи посоветовали не перегружать себя: высыпаться и ложиться пораньше, избегать сильных физических нагрузок, пить больше воды, отказаться от кофе и алкоголя.

Ранее сообщалось, что в субботу, 4 июля, на Солнце было зафиксировано сразу 23 вспышки. Среди них была одна мощнейшего класса X и 14 — класса M. По словам астрономов, каждый следующий класс означает увеличение мощности вспышки в 10 раз.

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магнитные бури
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