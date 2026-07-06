Военэксперт раскрыл, где ВСУ спрятали сотни дронов для атак на Россию Военэксперт Дандыкин: ВСУ спрятали дроны под землей и за границей

Вооруженные силы Украины могли спрятать сотни беспилотников под землей и за пределами страны для будущих атак на Россию, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в основном украинские дроны располагаются на территориях Италии, Германии и Литвы.

ВСУ могут прятать сотни дронов под землей. У них с советских времен осталось полно бункеров, подземной промышленности. Это же не производство самолетов, места много не надо. Сейчас предприятия в основном вынесены за границу: Италия, Германия и Литва. Надо думать, что делать со странами Балтии, через чье воздушное пространство летят дроны на Санкт-Петербург и Ленобласть, — сказал Дандыкин.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО сбили 47 беспилотников, атаковавших регион. По его словам, обломки уничтоженных дронов обнаружены в двух местах: возле Лужского полигона и в районе порта Усть-Луга.

До этого стало известно, что российские силы ПВО за неделю сбили и уничтожили не менее 3945 украинских беспилотников на территории страны. Согласно сводкам Минобороны РФ, наибольшее количество дронов было ликвидировано 30 июня и 4 июля.