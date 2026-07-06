Бывшая ученица попыталась выселить из квартиры 87-летнюю учительницу

В подмосковном Клину разворачивается конфликт между пожилой учительницей на пенсии и ее бывшей ученицей, которая теперь пытается лишить ее жилья, пишет Mash. Ситуация напоминает «эффект Долиной» наоборот: вместо защиты женщина столкнулась с юридической ловушкой.

Елена Романова взялась помогать 87-летней Маргарите Павловне Корнеевой. Условия были простыми: ученица обещала ухаживать за старушкой, покупать продукты и лекарства, а в случае смерти — заняться похоронами. Романова когда-то училась у Корнеевой в младших классах. Однако пенсионерка утверждает, что сиделка уговорила ее переписать квартиру на себя в обмен на пожизненный уход. Маргарита Павловна якобы согласилась и поставила подписи на документах.

Спустя несколько месяцев Романова бесследно исчезла, а бабушка получила на руки договор и поняла, что подписала дарственную на единственное жилье. Теперь бывшая учительница подала в суд, требуя признать сделку недействительной. Елена же не признает претензий и настаивает, что пенсионерка добровольно оформила передачу квартиры.

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