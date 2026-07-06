Неизвестные убедили 16-летнюю девушку поджечь АЗС в Подмосковье Полиция задержала 16-летнюю девушку после поджога АЗС в Подмосковье

В Подмосковье сотрудниками полиции была задержана 16-летняя девушка, которая совершила поджог автозаправочной станции, сообщила представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в МАКСе. Уточняется, что подросток следовала инструкциям неизвестных.

Полицейские задержали 16-летнюю москвичку и для дальнейшего разбирательства доставили ее в территориальный отдел полиции. В ходе опроса в присутствии законных представителей девушка пояснила, что действовала под влиянием неизвестных лиц, которые давали ей указания по мобильному телефону, — написала Волк.

Волк добавила, что в отношении подозреваемой было инициировано уголовное производство по статьям о приготовлении к преступлению и об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Помимо этого, по инциденту открыто дело по статье о террористическом акте.

Ранее в подмосковном Подольске 13-летний подросток, действуя под давлением телефонных аферистов, совершил поджог топливной колонки на автозаправочной станции. В итоге происшествия сгорела колонка для выдачи топлива. Сотрудники МВД быстро выяснили личность предполагаемого нарушителя — им оказался ученик шестого класса из местной школы.