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06 июля 2026 в 11:02

Неизвестные убедили 16-летнюю девушку поджечь АЗС в Подмосковье

Полиция задержала 16-летнюю девушку после поджога АЗС в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Подмосковье сотрудниками полиции была задержана 16-летняя девушка, которая совершила поджог автозаправочной станции, сообщила представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в МАКСе. Уточняется, что подросток следовала инструкциям неизвестных.

Полицейские задержали 16-летнюю москвичку и для дальнейшего разбирательства доставили ее в территориальный отдел полиции. В ходе опроса в присутствии законных представителей девушка пояснила, что действовала под влиянием неизвестных лиц, которые давали ей указания по мобильному телефону, — написала Волк.

Волк добавила, что в отношении подозреваемой было инициировано уголовное производство по статьям о приготовлении к преступлению и об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Помимо этого, по инциденту открыто дело по статье о террористическом акте.

Ранее в подмосковном Подольске 13-летний подросток, действуя под давлением телефонных аферистов, совершил поджог топливной колонки на автозаправочной станции. В итоге происшествия сгорела колонка для выдачи топлива. Сотрудники МВД быстро выяснили личность предполагаемого нарушителя — им оказался ученик шестого класса из местной школы.

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