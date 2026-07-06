Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 11:11

Супертайфун угрожает американской военной базе

CNN: супертайфун «Бави» приближается к американской военной базе на Гуаме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Супертайфун «Бави» приближается к американской военной базе, расположенной на острове Гуам в западной части Тихого океана, сообщает телеканал CNN. Отмечается, что скорость устойчивого ветра в тайфуне превышала 290 км/ч.

Американские военные объявили максимальный уровень готовности к тайфуну. Согласно прогнозам метеорологов, острову Гуам угрожают сильные ливни и ураганный ветер.

По данным источника, на Гуаме размещены стратегические бомбардировщики США В-1, В-2 и В-52, а также пять американских ударных подлодок. На острове с населением 150 тыс. человек в настоящее время проходят службу более 7 тыс. военных США. Отмечается, что военные контролируют более трети территории.

Ранее сообщалось, что 11 человек оказались заблокированы на канатной дороге через Волгу из-за урагана, который ломал деревья и сносил крыши зданий. Канатная дорога с 2012 года используется жителями как альтернативный транспорт для разгрузки автомобильного моста.

США
тайфуны
военные базы
непогода
ураганы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.