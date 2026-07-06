Супертайфун угрожает американской военной базе

Супертайфун «Бави» приближается к американской военной базе, расположенной на острове Гуам в западной части Тихого океана, сообщает телеканал CNN. Отмечается, что скорость устойчивого ветра в тайфуне превышала 290 км/ч.

Американские военные объявили максимальный уровень готовности к тайфуну. Согласно прогнозам метеорологов, острову Гуам угрожают сильные ливни и ураганный ветер.

По данным источника, на Гуаме размещены стратегические бомбардировщики США В-1, В-2 и В-52, а также пять американских ударных подлодок. На острове с населением 150 тыс. человек в настоящее время проходят службу более 7 тыс. военных США. Отмечается, что военные контролируют более трети территории.

Ранее сообщалось, что 11 человек оказались заблокированы на канатной дороге через Волгу из-за урагана, который ломал деревья и сносил крыши зданий. Канатная дорога с 2012 года используется жителями как альтернативный транспорт для разгрузки автомобильного моста.