Наступление ВС РФ на Запорожье 6 июля: последние новости, расклад, сводка

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 6 июля 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в понедельник, 6 июля: обстановка на фронте сегодня

«Дорога смерти на Запорожском фронте: 58-я армия сжигает технику врага на трассе у Орехова. Операторы ударных дронов и расчеты барражирующих боеприпасов „Ланцет“ 58-й армии и приданных ей подразделений уничтожают технику врага по дороге от н. п. Камышеваха до г. Орехова. Транспорт подвоза ВСУ выявляется и сразу уничтожается вместе с позициями врага, куда он двигался», — пишут «Военкоры Русской Весны».

«Дневник десантника» передает, что на рубеже Степногорское — Приморское ВСУ вновь пытаются пробить российские позиции и заходят группами в попытке закрепиться.

«На этот раз наши операторы БПЛА выявили группу из пяти человек, которые двигались по посадке, все они были уничтожены сбросами и FPV-дронами впоследствии. В целом открытых штурмовых действий противник не предпринимает, скорее идет попытка просачивания малыми группами в надежде разрезать данную линию на секторы, чтобы потом попытаться сохранить присутствие. Пока все попытки ВСУ тщетны, также идет масштабная работа в Запорожье и ближайших прифронтовых населенных пунктах по уничтожению резервов ГСМ, скоплений техники, пунктов сборки и управления дронов, а также путепроводов, логистики противника и МОГ. Действительно, идет мощное давление малыми группами и попытка накопиться как раз по линии Приморское — Степногорск. Но это не приводит ни к чему, кроме систематических потерь ВСУ. Идет постоянная активность малых групп, которые пытаются снабжать коптерами. Однако ввиду сложной двусторонней обстановки в небе по БПЛА надолго задержаться на достигнутых местах у врага не выходит просто в силу тяжелого снабжения и невозможности подтянуть резервы для закрепа», — добавил автор канала.

ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Минобороны РФ вчера заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ.

«Нанесено поражение живой силе и технике четырех десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Коломийцы, Мечетное Днепропетровской области, Вольнянка, Новосолошино, Розовка, Червоная Криница и Червоный Яр Запорожской области. Противник потерял до 470 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск „Днепр“ нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балабино, Верхняя Хортица, Кушугум и Новоалександровка Запорожской области. Уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, 122-мм гаубица Д-30, 12 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки», — добавили в МО РФ.

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