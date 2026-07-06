«Очень и очень серьезные»: Пушилин раскрыл состояние Константиновки Пушилин назвал очень серьезными разрушения в Константиновке

Инфраструктура Константиновки получила очень серьезные разрушения, заявил ИС «Вести» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, окончательную оценку масштабов ущерба дадут специалисты. Пока необходимые условия для проведения полноценного обследования еще не созданы, отметил он.

По поводу разрушений. Разрушения очень и очень серьезные. Безусловно, окончательную оценку дадут уже специалисты после того, как будет такая возможность предоставлена. Поэтому вот ждем необходимых условий, — сказал Пушилин.

Ранее военный с позывным Крупный сообщил, что подразделения ВС РФ проводят эвакуацию гражданского населения и раненых военнослужащих в Константиновке. Он уточнил, что работа по эвакуации продолжается на месте. Другой командир с позывным Агалу заявил, что преимущество освобождения Константиновки заключается в открытии пути в направлении Краматорска.

До этого научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов заявил, что желание иностранных журналистов посетить Константиновку ставит Украину перед трудным выбором. Кроме того, он отметил, что любое решение в этой ситуации будет означать проигрыш для Киева.