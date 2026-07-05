Желание иностранных журналистов посетить Константиновку ставит Украину перед трудным выбором, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, любое решение будет проигрышем для Киева.

История показывает, что в конфликте информационную открытость обычно демонстрирует сторона, которая находится в более благоприятном положении. Предложение журналистам приехать и посмотреть говорит о том, что за информацией МО РФ стоит реальная картина того, что происходит на поле боя. Это ставит Киев в сложное положение, поскольку, с одной стороны, не хотелось бы фиксировать очередные территориальные потери украинской стороны и предоставлять журналистам доступ к линии соприкосновения. С другой стороны, непредоставление доступа тоже является проигрышем в информационной войне. Я не знаю, какое решение будет принято в Киеве, но это довольно сложная дилемма, и здесь не просматривается никаких выигрышных комбинаций для Киева, ― сказал Кортунов.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что более 20 редакций средств массовой информации разных стран и континентов выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел погибших украинских военнослужащих. Военное ведомство заявило о готовности организовать работу журналистов при условии согласия украинской стороны на гуманитарную акцию.