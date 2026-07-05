PR-директор ответила, зачем нужно учиться во взрослом возрасте PR-директор Наумова: люди учатся всю жизнь, так как в эпоху ИИ навыки устаревают

Люди учатся в течение всей жизни, потому что в эпоху искусственного интеллекта навыки быстро устаревают, заявила NEWS.ru директор по внешним коммуникациям GetCourse Дарья Наумова. По ее словам, в этих условиях онлайн-обучение становится важным условием для сохранения конкурентоспособности и стабильного карьерного роста.

Обучение становится постоянным процессом в течение всей жизни. Это привычка регулярно обновлять знания ради профессионального роста, личного развития и любопытства либо формально, либо неформально — через чтение книг, просмотр фильмов или нетворкинг. Из-за стремительного темпа единственный надежный способ не только удержать свой привычный уровень жизни, но и развиваться — это постоянно учиться. Долгое время люди жили, выбирая одну профессию на всю жизнь и, соответственно, под нее решая, какое образование и вуз необходимы. Сейчас уже рынок труда развивается быстрыми темпами, привычные роли в нем становятся узкими специализациями с новыми навыками, появляются новые профессии на стыке ИИ и цифровых сервисов, а способности сотрудника могут устаревать буквально за год, ― сказала Наумова.

Она отметила, что сейчас специалисты постоянно улучшают свою карьеру, переучиваются и повышают квалификацию или пробуют новые направления, оставаясь по-прежнему в одной профессии. Во многом это стало возможно благодаря онлайн-образованию, которое позволяет за короткий срок освоить новую специальность или один конкретный навык в удобном формате, уточнила Наумова.

Получается, что люди догоняют рынок труда курсами. При непрерывном обучении важно помнить, что сама учеба не должна превращаться в бесконечную гонку: если новые курсы уже не дают ощутимого прироста к карьере, а постоянное обучение забирает время от отдыха и других дел, стоит сделать паузу, зафиксировать текущий уровень навыков и сосредоточиться на их применении в реальных проектах, ― резюмировала Наумова.

Ранее эксперт по фитнесу совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов заявил, что современные боты и приложения по питанию не способны стать полноценной заменой врачу-диетологу, так как он обладает необходимым медицинским образованием и правом назначать лечение. По его словам, даже несмотря на развитие технологий, цифровые сервисы остаются лишь справочными инструментами.