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05 июля 2026 в 16:50

В США ответили на публикации о планах России ударить по Польше

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал вбросом публикацию о планах РФ ударить по Польше

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Публикация о якобы имеющемся у России намерении нанести удар по Польше была слита в рамках информационной операции, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Диесена. По его мнению, целью вброса являлась попытка смягчить напряженность между Варшавой и Киевом.

Этот новостной сюжет был слит в рамках информационной операции, чтобы попытаться вызвать в Польше сочувствие к украинцам, — сказал Джонсон.

Эксперт подчеркнул, что данная попытка загладить скандал между двумя странами оказалась провальной. Он отметил, что поляки все равно не простят украинцам совершенные против них злодеяния.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ужастиками публикации о якобы планах РФ нанести удар по Польше. При этом представитель Кремля напомнил, что Варшава производит дроны для Украины. Он призвал польское руководство проявить осторожность.

До этого председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко сообщил, что польские политики начинают прозревать относительно истинной сущности украинских властей. Он подчеркнул, что простые поляки помнят историю, несмотря на попытки ее завуалировать.

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