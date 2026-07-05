Звезду реалити-шоу задержали после обвинений в изнасиловании на съемках В Британии арестовали звезду шоу «Женаты с первого взгляда» за изнасилование

Участник британской версии реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» был арестован по подозрению в изнасиловании на съемках после выхода журналистского расследования, передает BBC. Имена задержанного и предполагаемой жертвы не разглашаются в интересах следствия и в соответствии с законом.

Это связано с продолжающимся расследованием, которое ведет столичная полиция. <...> Впоследствии он был освобожден под залог, пока следственные действия продолжаются, — заявили в лондонской полиции.

Арест произошел на фоне крупного скандала вокруг проекта. В мае в эфире программы «Панорама» две бывшие участницы заявили, что их экранные мужья совершили над ними изнасилование во время съемок, а третья девушка обвинила партнера в действиях сексуального характера без ее согласия. Все мужчины отрицают выдвинутые против них обвинения.

Телеканал Channel 4, на котором транслируют реалити-шоу, инициировал независимую проверку системы обеспечения благополучия участников и удалил все эпизоды шоу со своего стримингового сервиса. Решение о трансляции нового, уже отснятого сезона пока не принято, а итоги внутреннего расследования обещают обнародовать в сокращенном виде ближе к концу лета.

Ранее бывшая домработница Кайли Дженнер подала в суд на звезду реалити-шоу, обвинив ее команду в расизме и унижениях. Хуана Дельгадо Сото, работавшая в доме знаменитости, заявила о запретах на перерывы, ограничениях доступа к воде и отказе в выходном на похороны брата.