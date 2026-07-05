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05 июля 2026 в 17:03

Российские банки приняли решение по краткосрочным вкладам

Крупнейшие банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Крупнейшие российские финансовые организации после июньского заседания Банка России приняли решение повысить процентные ставки по вкладам сроком на три месяца, сообщает РИА Новости. К такому выводу пришли аналитики платформы «Финуслуг» после детального изучения актуальной статистики рынка.

По итогам совета директоров регулятор снизил ключевую ставку девятый раз подряд, установив ее на уровне 14,25% годовых. На этом фоне средняя доходность по краткосрочным депозитам в 20 ведущих банках страны поднялась до 13,5% годовых.

В то же время ставки по вкладам на более длительные временные периоды, напротив, продемонстрировали противоположную тенденцию. В частности, доходность полугодовых сберегательных продуктов уменьшилась на 0,08%, а годовых — на 0,07%.

Ранее стало известно, что российские банки в мае нарастили объемы кредитования и увеличили прибыль, следует из материалов ЦБ РФ. По предварительным данным регулятора, портфель необеспеченных потребительских кредитов в мае вырос на 1,4% после 0,1% в апреле и достиг 12,8 трлн рублей.

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