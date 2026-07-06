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06 июля 2026 в 12:06

Общественник рассказал, как сделать прогулки безопасными для ребенка

Общественник Второв: мобильный телефон сделает прогулки ребенка безопаснее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Покупка мобильного телефона или умного браслета поможет повысить уровень безопасности ребенку во время прогулок, рассказал 360.ru президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв. Он отметил, что родители также должны объяснить правила поведения в экстренных ситуациях и показывать личный пример.

Например, мама идет вечером домой и звонит папе: «Я возвращаюсь поздно, давай поговорим». Папа задерживается на работе или стоит в пробке — он звонит и предупреждает об этом. Если мы всегда пристегиваемся в машине и переходим дорогу только на зеленый свет светофора, то и ребенок будет так делать, — сказал Второв.

Общественник подчеркнул, что в случае пропажи ребенка необходимо сразу обращаться в соответствующие службы. По его словам, в первые три часа вероятность успеха при поисках наиболее высокая.

Ранее депутат Госдумы Олег Леонов заявил, что при пропаже ребенка важно не медлить и сразу звонить в службу спасения. Он также посоветовал оперативно подать соответствующее заявление в полицию.

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