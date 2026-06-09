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09 июня 2026 в 11:41

Родителям напомнили, что прежде всего делать при пропаже ребенка

Депутат Леонов призвал обратиться в службу спасения при пропаже ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При пропаже ребенка важно не медлить и сразу звонить в службу спасения, посоветовал в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Олег Леонов. Он также посоветовал оперативно подать соответствующее заявление в полицию. По его словам, сделать это может не только родитель или родственник, но и очевидец произошедшего.

Первым делом звоним в 112. Неважно, сколько времени прошло — правила трех дней не существует. Заявление в полиции обязаны принять, даже если ребенок потерялся пять минут назад. Время играет огромную роль. Чем быстрее начнутся поиски, тем быстрее ребенок будет найден живым и все закончится хорошо, — отметил Леонов.

Во избежание подобных ситуаций парламентарий посоветовал не упускать ребенка из виду за пределами дома и постоянно находиться с ним рядом. Более старшим детям нужно всегда иметь при себе заряженный телефон и пауэрбанк.

Ранее подполковник полиции Сергей Туранов заявил, что родителям нельзя оставлять детей одних в местах массового пребывания людей даже на минуту. Он посоветовал установить мобильное приложение по отслеживанию местоположения ребенка или приобрести GPS-брелок.

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