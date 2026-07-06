В Нижнем Новгороде почти неделю не могут найти 15-летнюю девушку

В Нижнем Новгороде почти неделю не могут найти 15-летнюю девушку Спасатели ищут пропавшую девушку в Нижнем Новгороде шестой день подряд

Волонтеры и спасатели ищут пропавшую 15-летнюю Ароке Молдобаеву в Нижнем Новгороде, сообщили на странице поисково-спасательного отряда «Рысь» во «ВКонтакте». Поиски девушки продолжаются уже шесть дней.

По данным отряда, в последний раз подростка видели, когда она выходила с Московского вокзала. Она находилась там в 18:30 1 июля. Ароке была одета в темно-синюю кофту на молнии, белую майку, темно-синие джинсы и белые кроссовки. У нее также были очки и рюкзак бордового цвета.

Представители спасательного отряда добавили, что девушка худощавого телосложения, ростом около 165 сантиметров. У нее темные волосы и зеленые глаза.

Ранее следователи Республики Тува выдвинули три версии об исчезновении двух девочек. Силовики рассматривают варианты утопления малолетних, суицид или совершение противоправных действий против детей. Ситуация с поиском детей продолжает оставаться на личном контроле главы региона Владислава Ховалыга.

Также до этого следователи Красноярского края возбудили уголовное дело по факту пропажи 32-летней женщины и ее пятилетней дочери. Их местоположение до сих пор не установлено.