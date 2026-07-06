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06 июля 2026 в 12:01

В ГД объяснили тупиковость ситуации с Польшей и националистами на Украине

Вассерман: Польша частично в ответе за героизацию националистов на Украине

ВС Украины в представлении ИИ ВС Украины в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Польша несет частичную ответственность за героизацию националистов на Украине, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, демократический строй позволяет Варшаве серьезнее относиться к историческим фактам, в отличие от украинского руководства.

Громадное большинство людей на Украине — русские. По крайней мере по языку, на котором они говорят и думают. Для Киева национализм — это не только прошлое, но и важный фактор нынешней политики. В Польше к таким фактам относятся серьезно, там все-таки более демократичный строй. Киев не может отказаться от героизации бандеровцев и националистов, так как только на массовом терроре держится сама конструкция «Украина — не Россия». Ее придумали поляки, и они подсознательно ощущают, что разгребают плоды своих ложных убеждений. Поэтому обе стороны находятся, по сути, в тупике. Отступить не может ни одна из них, — пояснил Вассерман.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что споры между Польшей и Украиной усугубляются из-за исторических вопросов, включая Волынскую резню и создание национального пантеона, а также экономических противоречий. По его мнению, конфронтация между двумя странами зайдет очень далеко.

Власть
Польша
Украина
Анатолий Вассерман
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
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