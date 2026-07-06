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06 июля 2026 в 12:11

В MI6 сравнили президентство Трампа с неудобными историческими событиями

WSJ: в MI6 сравнили президентство Трампа с процессом над салемскими ведьмами

Штаб-квартира MI6 Штаб-квартира MI6 Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press
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Британская разведка MI6 сравнила второй срок президентства Дональда Трампа в США с историческими событиями, описанными в «Суровом испытании» и «Волчьем зале» и связанными с процессом над салемскими ведьмами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В связи с натянутыми отношениями между Лондоном и Вашингтоном руководство MI6 запретило своим сотрудникам обсуждать американского лидера с коллегами из ЦРУ.

Сотрудники британских спецслужб считают, что «хрупкий консенсус в отношении лести начал рушиться». Они также убеждены, что такая дипломатия подвержена «закону убывающей отдачи».

Ранее президент США заявил, что Европа под влиянием миграционной политики стремительно деградирует до уровня «стран третьего мира». По мнению американского лидера, такие перемены происходят из-за массового приема беженцев и происходят очень быстро.

Кроме того, источники сообщили, что намеченный на 22 июля саммит между Великобританией и Евросоюзом может быть отложен до осени. Причиной называют политическую нестабильность в Соединенном Королевстве и разногласия по поводу «перезагрузки» взаимодействия после выхода страны из ЕС.

США
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Дональд Трамп
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ведьмы
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